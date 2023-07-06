Аргентина в опасности? Подписка Game Pass подорожает сразу во многих странах

С 6 июля стоимость стандартной подписки Game Pass увеличится до $10,99 вместо предыдущих $9,99.

Абонемент Xbox Game Pass Ultimate для новых клиентов будет стоить уже не $14,99, а $16,99. Это изменение пока не коснётся регионов, таких как Чили, Дания, Норвегия, Швеция и Саудовская Аравия.

Изменение цен для существующих подписчиков вступит в силу с 13 августа (или 13 сентября в Германии).

Кроме того, с 1 августа повысится стоимость консоли Xbox Series X. В Европе она будет стоить 549 евро вместо предыдущих 499 евро, а в Канаде цена поднимется с 599 канадских долларов до 649.

В Японии, Бразилии, Колумбии, Чили и США цена на игровую платформу Microsoft пока останется неизменной. По крайней мере, в ближайшем будущем.