Игры
Сегодня 12:17
Аркадная игра в духе GTA 2 отдается бесплатно и навсегда
Акция продлится до 13 мая
Напомним, что буквально сегодня мы писали об акции в Steam, в рамках которой игра про Шерлока Холмса продается с 90% скидкой. Однако популярный сервис цифровой дистрибуции подготовил еще одну, более выгодную акцию. Так, аркадная игра в духе GTA 2 отдается бесплатно и навсегда.
Речь о тайтле Geneshift: Battle Royale Turbo, в котором главной задачей геймеров является остаться последним выжившим в двухминутном раунде. Играть можно как с друзьями, так и в компании умных ботов, уровень сложности которых подстраивается индивидуально под навыки игрока.
Напомним, что в обычное время Geneshift: Battle Royale Turbo продается за 360 рублей, тогда как вплоть до 13 мая 20:00 по московскому времени игру можно загрузить со 100% скидкой. Загрузка доступна по этой ссылке.