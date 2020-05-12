Аркадная игра в духе GTA 2 отдается бесплатно и навсегда

Речь о тайтле Geneshift: Battle Royale Turbo, в котором главной задачей геймеров является остаться последним выжившим в двухминутном раунде. Играть можно как с друзьями, так и в компании умных ботов, уровень сложности которых подстраивается индивидуально под навыки игрока.

Напомним, что в обычное время Geneshift: Battle Royale Turbo продается за 360 рублей, тогда как вплоть до 13 мая 20:00 по московскому времени игру можно загрузить со 100% скидкой. Загрузка доступна по этой ссылке.