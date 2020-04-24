Игры
Вчера 18:21
Assassin's creed, Ведьмак и другие популярные игры продаются со скидками до 85%
Акция продлится до 30 апреля
В цифровом магазине Humble Bundle проходит распродажа, в рамках которой Assassin`s creed, Ведьмак и другие популярные игры продаются со скидками до 85%.
Так, если ранее Assassin's Creed Odyssey можно было приобрести за 1,9 тыс рублей, то сейчас тайто можно ухватить всего за 659 рублей.
А с максимальной, 85% скидкой можно купить Ведьмак 2 издание Assassins of Kings Enhanced Edition. Напомним, что ранее оно продавалось за 1,5 тыс рублей, тогда как с учетом скидки его стоимость составляет всего 224 рубля.
За 399 рублей вместо прежних 999 можно урвать Rainbow Six Siege от Tom Clancy.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Акция продлится до 30 апреля.