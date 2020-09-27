Assassin's creed, Far Crу и другие игры продаются со скидками до 80%

Так, игру Assassin's creed freedom cry можно приобрести за 291 рубль вместо прежних 1164 рублей. В то же время, Assassin's creed odyssey доступна с 70% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 1999 рублей, тогда как сейчас - за 599 рублей.