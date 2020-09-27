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Assassin's creed, Far Crу и другие игры продаются со скидками до 80%
До 28 сентября
В онлайн-магазине Humble bundle запущена очередная распродажа. В ее рамках со скидками до 80% можно приобрести такие популярные тайтлы, как Assassin's creed и Far Crу.
Так, игру Assassin's creed freedom cry можно приобрести за 291 рубль вместо прежних 1164 рублей. В то же время, Assassin's creed odyssey доступна с 70% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продавалась за 1999 рублей, тогда как сейчас - за 599 рублей.
Far Crу 5, в свою очередь, предлагается геймерам за 399 рублей, тогда как обычная стоимость игры составляет практически 2000 рублей.
Watch Dogs 2, вместо прежних 1999 рублей доступна всего за 399 рублей. Отметим, что прямо сейчас тайтл продается в Steam за 2499 рублей.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр, доступных по сниженным ценам, можно по этой ссылке. Сама акция продлится еще сутки.