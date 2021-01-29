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Сегодня 15:59
Assassin's Creed, Far Cry и другие игры Ubisoft продаются с большими скидками
До 11 февраля
В Epic Games Store запущена новая распродажа. В ее рамках Assassin's Creed, Far Cry и другие игры Ubisoft продаются с большими скидками.
Так, Far Cry 5 можно приобрести с 80% скидкой, то есть за 499 рублей вместо прежних 2 499 рублей.
Стоимость Assassin's Creed I: Director's Cut, в свою очередь, упала с 419 рублей до 125 рублей. В то же время, Assassin's Creed Origin можно приобрести за 499 рублей вместо прежних 2 499 рублей.
С 80% скидкой можно также ухватить экшен Watch Dogs 2 и гоночную игру Crew 2.
Ознакомиться с полным списком тайтлов, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится акция вплоть до 11 февраля.