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Сегодня в 14:49
Assassin's Creed, Far Cry и другие ПК-игры продаются со скидками до 90%
Распродажа завершится через сутки
В сервисе цифровой дистрибуции Humble bundle стартовала весенняя распродажа, в рамках которой Assassin's Creed, Borderlands 3 и другие ПК-игры продаются со скидками до 90%.
Assassin's Creed Odyssey в рамках акции продается за 599 рублей, тогда как в обычное время тайтл доступен за 1 999.
Far Cry 5, в свою очередь, можно ухватить с 80% скидкой — цена упала с 1 999 рублей до 399.
А игра от знаменитого разработчика Kojima Productions— Death Stranding — продается за 1 699 рублей. Напомним, что в обычное время игра стоит 3 499 рублей.
Ознакомиться с остальными играми, которые продаются сейчас со скидками, можно по этой ссылке. Распродажа завершится через сутки.