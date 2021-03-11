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Сегодня в 14:04
Assassin's Creed, Far Cry и прочие игры продаются со скидками до 80%
В Ubisoft Store
В онлайн-магазине Ubisoft Store стартовала новая распродажа, в рамках которой Assassin's Creed, Far Cry и прочие игры продаются со скидками до 80%.
Так, стоимость популярного тайтла Assassin’s Creed Одиссея в распродаже упала с 2 499 рублей до 749.
В то же время, военный шутер Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint отдают за 624 рубля вместо прежних 2 499.
Всего за 312 рублей можно ухватить Watch Dogs. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 1 249 рублей.
80% скидка досталась игре Tom Clancy's Splinter Cell. Ее стоимость упала с 1 795 рублей до 359.
Ознакомиться с полным списком игр, доступных со скидками, можно по этой ссылке.