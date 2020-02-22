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Assassin's Creed и другие исторические игры продаются с большими скидками
Скидки до 80%
В цифровом магазине Uplay от компании Ubisoft стартовала новая акция, в рамках которой Assassin's Creed и другие исторические игры продаются с большими скидками.
Так, всего за 1539 рублей вместо прежних 4399 рублей можно приобрести Assassin's Creed Odyssey.
В то же время всего за 499 рублей доступна Assassin's Creed Origins, которая, к слову, в обычное время продается за 1999 рублей.
70% скидка также коснулась Assassin's Creed Syndicate, стоимость которой упала с 1799 рублей до 539 рублей.
Ознакомиться с полным списком игр, которые доступны по сниженным ценам в рамках акции, можно по ссылке.