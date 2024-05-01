Assassin's Creed Mirage появилась в магазине приложений для iPhone и iPad

Первые 90 минут игры будут доступны бесплатно, чтобы вы могли попробовать свои силы. Полная же версия обойдется в $50 (около 4600 рублей) и после покупки станет доступна на всех перечисленных выше устройствах.

Ubisoft уверяет, что мобильная версия Mirage не будет уступать консольным и ПК-версиям по игровому опыту.