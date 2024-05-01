Assassin's Creed Mirage появилась в магазине приложений для iPhone и iPad

Опубликовано 01 мая 2024, 10:58
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Assassin's Creed Mirage появилась в магазине приложений для iPhone и iPadРелиз состоится чуть позже
Фанаты Assassin's Creed ликуют — новейшая часть серии, Mirage, наконец-то доступна для предзаказа в App Store!
Релиз игры запланирован на 10 июня. Разработанная Ubisoft, новинка оптимизирована для сенсорного управления на устройствах Apple.
Как и в случае с другими крупными проектами, такими как Resident Evil 4 или Death Stranding, для запуска игры вам потребуется iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air или iPad Pro с чипом M1 или новее.
Первые 90 минут игры будут доступны бесплатно, чтобы вы могли попробовать свои силы. Полная же версия обойдется в $50 (около 4600 рублей) и после покупки станет доступна на всех перечисленных выше устройствах.
Ubisoft уверяет, что мобильная версия Mirage не будет уступать консольным и ПК-версиям по игровому опыту.