Assassin's Creed Mirage вышла на iPhone и iPad

Благодаря мощным процессорам последних поколений, такие как A17 Bionic и M1, устройства Apple способны запускать игры консольного уровня.

Владельцы iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, а также iPad Air и iPad Pro с процессорами M1 и новее теперь могут скачать и попробовать игру бесплатно в течение 90 минут.

После этого необходимо будет приобрести полную версию игры за $49.99. До 20 июня на игру действует скидка 50%.

Отметим, что это не первый проект, вышедший на мобильных системах Apple. Раньше на платформе заработали Death Stranding и пара игр серии Resident Evil.