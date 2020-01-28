Игры
Сегодня 17:50
Assassin's Creed, Resident Evil и другие игры распродают с максимальными скидками
Акция завершится 31 января
Сервис по продаже цифровых копий компьютерных игр Humble Bundle запустил очередную распродажу, приуроченную к китайскому новому году. Так, покупателей ждут максимальные скидки на популярные компьютерные игры.
В рамках распродажи можно приобрести ремейк Resident Evil 2 всего за 659 рублей, тогда как в обычное время он стоит порядка 1,9 тыс рублей.
65% скидка коснулась Assassin's Creed Odyssey - Ultimate Edition, стоимость которой упала с 4,3 тыс рублей до 1,5 тыс рублей.
Всего за 799 рублей можно ухватить Devil May Cry 5, которая в обычное время продается за 1,9 тыс рублей.
С полным списком игр, которые доступны по скидка в рамках распродажи, можно ознакомиться по ссылке. Акция завершится уже через три дня.