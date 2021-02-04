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Сегодня 11:29
Assassin's Creed, Resident Evil и другие популярные игры для PS продаются со скидками
До 17 февраля
В сервисе цифровой дистрибуции Sony - PlayStation Store запустили новую распродажу. В ней можно встретить такие популярные тайтлы, как Assassin's Creed, Resident Evil, а размер максимальной скидки достигает 70%.
Так, Red Dead Redemption 2 можно приобрести за полцены, а именно за 1 999 рублей вместо прежних 3 999 рублей.
Стоимость Borderlands 3, в свою очередь, упала с 3 999 рублей до 1 119 рублей.
А симулятор жизни The Sims 4 продается всего за 699 рублей. Напомним, что в обычное время его продают за 2 799 рублей.
30% скидка досталась Assassin's Creed Valhalla.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится она вплоть до 17 февраля.