ferra.ru
Игры
Сегодня 11:29

Assassin's Creed, Resident Evil и другие популярные игры для PS продаются со скидками

До 17 февраля
В сервисе цифровой дистрибуции Sony - PlayStation Store запустили новую распродажу. В ней можно встретить такие популярные тайтлы, как Assassin's Creed, Resident Evil, а размер максимальной скидки достигает 70%.

Так, Red Dead Redemption 2 можно приобрести за полцены, а именно за 1 999 рублей вместо прежних 3 999 рублей.

Стоимость Borderlands 3, в свою очередь, упала с 3 999 рублей до 1 119 рублей.

А симулятор жизни The Sims 4 продается всего за 699 рублей. Напомним, что в обычное время его продают за 2 799 рублей.

30% скидка досталась Assassin's Creed Valhalla.

Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится она вплоть до 17 февраля.