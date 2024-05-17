Assassin’s Creed Shadows про Японию потребует постоянного подключения к сети

И для многих геймеров это странно, так как Assassin’s Creed Shadows — не многопользовательская, а одиночная игра, и зачем нужно постоянное подключение к сети, не ясно. При этом постоянное интернет-подключение будет необходимым условием при установке даже физической копии тайтла.

Напомним, Ubisoft готовит релиз на 15 ноября 2024 года, если разработка не будет приостановлена из-за огромного количества критики уже на этапе публикации трейлеров. Assassin’s Creed Shadows — 14-я серия франшизы, и повествует о самурайской Японии 1579 года.

Игра выйдет на ПК под управлением Windows, macOS, на консолях PlayStation 5, Xbox Series X/S.