Assassin’s Creed Unity раздают бесплатно

Компания Ubisoft решила выступить с акцией в поддержку сгоревшего Собор Парижской Богоматери. Разработчики пожертвовали 500 тысяч евро на реставрацию.

Кроме того, до 10 утра по местному времени пользователей 25 апреля 2019 года будет бесплатно раздаваться игра Assassin’s Creed Unity. Для загрузки игры на ПК надо зайти по адресу assassinscreed.com/unity-notredame

События игры разворачиваются в средневековом Париже, а виртуальная копия собора впечатляет своей масштабностью — воссозданный виртуальный Нотр-Дам стал самым большим строением в игре.

Ранее сообщалось, что материалы, собранные компанией Ubisoft при разработке игры Assassin’s Creed: Unity будут использоваться при реставрации Нотр-Дам. Дело в том, что разработчики потратили «годы» на проработку деталей и теперь их труд может помочь реставраторам для воссоздания исторического шедевра.