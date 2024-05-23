Atari закончила «самую долгую войну» в игровой индустрии

Опубликовано 23 мая 2024, 22:15
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Atari закончила «самую долгую войну» в игровой индустрииПоглотив давнего конкурента Intellivision
Компания Atari, очень старый игрок на рынке игровых консолей, приобрела бренд Intellivision и более 200 лицензий у своего давнего конкурента. Этот шаг знаменует собой важный момент в истории игровой индустрии, объединяя двух гигантов ранних консольных войн, пишут СМИ.
В конце 1970-х — начале 1980-х годов Atari и Intellivision вели ожесточенную борьбу за доминирование на рынке, которая считается первой консольной войной в индустрии. Их культовые консоли, Atari 2600 и Intellivision, были известны целому поколению геймеров. Теперь они стали «единым целым»
В то время как Atari унаследует бренд Intellivision, Intellivision Entertainment продолжит свою деятельность под новым именем. Они сохранят права на разработку и распространение своей консоли Amico.
Обе компании выразили энтузиазм по поводу сделки. Atari видит в нем возможность «объединить поклонников обеих франшиз и изучить потенциал для новых игр и сотрудничества брендов».