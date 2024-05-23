Atari закончила «самую долгую войну» в игровой индустрии

В конце 1970-х — начале 1980-х годов Atari и Intellivision вели ожесточенную борьбу за доминирование на рынке, которая считается первой консольной войной в индустрии. Их культовые консоли, Atari 2600 и Intellivision, были известны целому поколению геймеров. Теперь они стали «единым целым»

В то время как Atari унаследует бренд Intellivision, Intellivision Entertainment продолжит свою деятельность под новым именем. Они сохранят права на разработку и распространение своей консоли Amico.

Обе компании выразили энтузиазм по поводу сделки. Atari видит в нем возможность «объединить поклонников обеих франшиз и изучить потенциал для новых игр и сотрудничества брендов».