Игры
Опубликовано 05 декабря 2024, 23:59
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Аттракцион невиданной щедрости: EA открыла доступ к 23 своим патентам

Компания поможет разработчикам создавать более инклюзивные игры
Компания EA сделала 23 своих патента по доступности открытыми и бесплатными для других разработчиков. Это решение позволит улучшить доступность игр для игроков с особыми потребностями, таких как проблемы со слухом, зрением и движением. Решение было озвучено в 2021 году, когда EA пообещала не подавать иски против других компаний, использующих её технологии.
Аттракцион невиданной щедрости: EA открыла доступ к 23 своим патентам

© Ferra.ru

Теперь сторонние разработчики могут бесплатно использовать новые инструменты, включая технологию распознавания речи, улучшенные системы для упрощённой речи в играх и алгоритмы для создания персонализированных методов распознавания речи. Это даст возможность игрокам с разными способностями, возрастом и эмоциями более точно взаимодействовать с игрой.

Кроме того, EA открыла внутренний плагин для Unreal Engine 5, включающий технологию анализа фоточувствительности IRIS. Эта разработка поможет другим разработчикам обнаруживать потенциальные проблемы для игроков с заболеваниями зрения или нервной системы, что сделает игры безопаснее и доступнее.

Карри Хопкинс, старший вице-президент EA по глобальным вопросам, отметил, что этот шаг способствует созданию более инклюзивной игровой индустрии, устраняя непреднамеренные барьеры для доступа. EA также заявила, что это только начало — компания намерена проводить мастер-классы по доступному дизайну и расширять возможности тестирования.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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