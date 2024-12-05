Аттракцион невиданной щедрости: EA открыла доступ к 23 своим патентам

Теперь сторонние разработчики могут бесплатно использовать новые инструменты, включая технологию распознавания речи, улучшенные системы для упрощённой речи в играх и алгоритмы для создания персонализированных методов распознавания речи. Это даст возможность игрокам с разными способностями, возрастом и эмоциями более точно взаимодействовать с игрой.

Кроме того, EA открыла внутренний плагин для Unreal Engine 5, включающий технологию анализа фоточувствительности IRIS. Эта разработка поможет другим разработчикам обнаруживать потенциальные проблемы для игроков с заболеваниями зрения или нервной системы, что сделает игры безопаснее и доступнее.

Карри Хопкинс, старший вице-президент EA по глобальным вопросам, отметил, что этот шаг способствует созданию более инклюзивной игровой индустрии, устраняя непреднамеренные барьеры для доступа. EA также заявила, что это только начало — компания намерена проводить мастер-классы по доступному дизайну и расширять возможности тестирования.