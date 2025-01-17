Авторы популярного мода для GTA V заблокировали его «после общения» с Rockstar

Причин отказа от работы над одной из лучших модификаций, по мнению геймеров, моддеры не назвали, отметив только, что конфликта между ними и Rockstar не было. Тем не менее проект закрыт.

Моддеры подчеркнули, что не ожидали столь пристального интереса к своей работе со стороны Rockstar. К тому же в 2017 году Rockstar уже добивалась закрытия проекта, похожего на Liberty City Preservation Project.