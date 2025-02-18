Авторы «Смуты» объявили об окончании поддержки игры. Работа над сиквелом уже начата

Об этом сообщил продюсер игры Андрей Белов в новом дневнике разработчиков.

18 февраля выйдет финальное обновление 2.1.0. По словам авторов проекта, в нем учтены пожелания игроков: переозвучены все 168 персонажей, диалоги стали живее, паузы между репликами сокращены, а квесты получили расширения и стали эмоциональнее.

Патч также исправит баги, которые вызывали недовольство сообщества.

Теперь команда полностью сосредоточена на «Смуте 2» и бесплатном образовательном модуле. Официальных подробностей о сиквеле пока нет.

Сам Белов планирует немного отдохнуть после релиза и поиграть в Kingdom Come Deliverance II.