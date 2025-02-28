Авторы «Ведьмака 4» изменили внешность главной героини после волны критики

Опубликовано 28 февраля 2025, 10:241 мин.
Авторы «Ведьмака 4» изменили внешность главной героини после волны критикиЧто не может не радовать
Разработчики опубликовали новый бэкстейдж-трейлер «Ведьмака 4», в котором показали обновленный облик Цири.
Внешность главной героини заметно отличается от первой версии, представленной в прошлом году, которая вызвала шквал критики среди игроков.
Фанаты отмечают, что теперь Цири больше похожа на себя из «Ведьмака 3», а её черты стали менее «повесточными». В соцсетях даже появились сравнения, где пользователи указывают на изменения формы лица и более «классический» стиль персонажа.
Некоторые игроки считают, что CD Projekt RED пошла на уступки под давлением аудитории, другие же полагают, что дело в освещении и угле съемки.
Официальных заявлений от студии по поводу редизайна пока не поступало.