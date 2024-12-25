AYANEO 3 станет первой модульной карманной игровой консолью

AYANEO 3 будет представлен в двух версиях. Модели будут отличаться производительностью. Старшая версия получит гибридный процессор Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами и интегрированной графикой Radeon 890M, что обеспечит высокую мощность для игр. Более доступная версия будет оснащена процессором Ryzen 7 8840U с графикой Radeon 780M.

Подробные характеристики и цены всех версий консоли будут раскрыты 26 декабря 2024 года.