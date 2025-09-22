AYANEO Pocket AIR Mini выйдет всего за $70 и сможет запускать игры от PS2 и Nintendo GameCube

AYANEO Pocket AIR Mini выйдет всего за $70 и сможет запускать игры от PS2 и Nintendo GameCubeВ том числе и God of War II
Новинка удивила не только ценой, но и совместимостью с играми от легендарных PlayStation 2, Nintendo GameCube и даже SEGA Saturn.
Во время демонстрации, AYANEO показала работу ряда культовых тайтлов: Final Fantasy X, God of War II, The Legend of Zelda: Wind Waker и Twilight Princess, а также Super Mario Sunshine и Fire Emblem: Path of Radiance.
Всё это на устройстве с чипом MediaTek G90T и 2–3 ГБ оперативной памяти, что ранее считалось пределом лишь для игр с PS1 и Nintendo 64.
Консоль работает под управлением Android 11 и поддерживает популярные мобильные игры вроде Stardew Valley, Terraria, Minecraft и Dead Cells. На трансляции разработчики также запустили Genshin Impact на скорости 60 fps.
Старт продаж Pocket AIR Mini намечен на середину октября, при этом первые покупатели получат защитное стекло в подарок.