Опубликовано 22 сентября 2025, 08:41
1 мин.

AYANEO Pocket AIR Mini выйдет всего за $70 и сможет запускать игры от PS2 и Nintendo GameCube

В том числе и God of War II
Компания AYANEO анонсировала свою самую доступную портативную консоль — Pocket AIR Mini, стоимость которой стартует всего с $70.
Новинка удивила не только ценой, но и совместимостью с играми от легендарных PlayStation 2, Nintendo GameCube и даже SEGA Saturn.

Во время демонстрации, AYANEO показала работу ряда культовых тайтлов: Final Fantasy X, God of War II, The Legend of Zelda: Wind Waker и Twilight Princess, а также Super Mario Sunshine и Fire Emblem: Path of Radiance.

Всё это на устройстве с чипом MediaTek G90T и 2–3 ГБ оперативной памяти, что ранее считалось пределом лишь для игр с PS1 и Nintendo 64.

Консоль работает под управлением Android 11 и поддерживает популярные мобильные игры вроде Stardew Valley, Terraria, Minecraft и Dead Cells. На трансляции разработчики также запустили Genshin Impact на скорости 60 fps.

Старт продаж Pocket AIR Mini намечен на середину октября, при этом первые покупатели получат защитное стекло в подарок.