AYANEO представила микроконсоль с экраном 3.5" — как у легендарного iPhone 4

Консоль, вдохновленная Nintendo GameBoy Micro, уже доступна для предзаказа на Indiegogo. Кампания по сбору средств началась утром и в первый же день было собрано более $50 000.

Pocket MICRO меньше модели Pocket DMG, но имеет ряд уникальных функций, таких как два аналоговых стика и безрамочный IPS-экран с разрешением 960 x 640.

Корпус консоли выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, а работает она на процессоре Helio G99 и аккумуляторе емкостью 2600 мАч, обеспечивающем до 6 часов игры.