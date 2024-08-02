AYANEO представила микроконсоль с экраном 3.5" — как у легендарного iPhone 4

AYANEO представила микроконсоль с экраном 3.5" — как у легендарного iPhone 4Предзаказ уже открыт
Консоль, вдохновленная Nintendo GameBoy Micro, уже доступна для предзаказа на Indiegogo. Кампания по сбору средств началась утром и в первый же день было собрано более $50 000.
Pocket MICRO меньше модели Pocket DMG, но имеет ряд уникальных функций, таких как два аналоговых стика и безрамочный IPS-экран с разрешением 960 x 640.
Корпус консоли выполнен из высококачественного алюминиевого сплава, а работает она на процессоре Helio G99 и аккумуляторе емкостью 2600 мАч, обеспечивающем до 6 часов игры.
Предзаказы доступны по «ранним» ценам в течение первой недели кампании: версия 6/128 ГБ стоит $190, 8/256 ГБ — $220, а вариант «Retro Grey» также на 8/256 ГБ — $250.
Доставка платная, стоит она $30. При этом количество заказов ограничено: 400 для первых двух уровней и 200 для третьего.
«Ранние» заказы также включают подарочный набор с кружкой, сумкой для переноски, подставкой, защитной пленкой для экрана, накладкой на джойстик и наклейками AYANEO. После окончания акции «ранних» цен стоимость увеличится на $30.