Игры
Опубликовано 20 июня 2025, 07:09
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Ayaneo представила Pocket S2 и S2 Pro — мощнейшие Android-консоли на Snapdragon G3 Gen 3

Цены очень даже приемлемые
Компания Ayaneo представила новые портативные Android-консоли Pocket S2 и Pocket S2 Pro — первые устройства на базе игрового чипа Snapdragon G3 Gen 3. Обе модели работают на Android 14 и ориентированы на мобильные и ретро-игры.
Ayaneo представила Pocket S2 и S2 Pro — мощнейшие Android-консоли на Snapdragon G3 Gen 3
© Gizmochina

Новинки оснащены 6,3-дюймовым 2K IPS-дисплеем с разрешением 2560 × 1440 пикселей, яркостью до 600 нит и охватом 90% DCI-P3. Устройства выполнены в тонком алюминиевом корпусе толщиной всего 15,9 мм и весят менее 450 грамм.

Внутри — 4-нм чип Qualcomm с восьмиядерным CPU (до 3,3 ГГц) и графикой Adreno A33. Производительность выросла на 30% по CPU и 28% по GPU по сравнению с прошлым поколением.

Консоли поддерживают TDP до 20 Вт и оснащены системой охлаждения с медной пластиной, вентилятором и радиатором.

Ayaneo представила Pocket S2 и S2 Pro — мощнейшие Android-консоли на Snapdragon G3 Gen 3
© Gizmochina

Pocket S2 получил аккумулятор на 8000 мАч и быструю зарядку 40 Вт, а Pro-версия — 10 000 мАч и зарядку 60 Вт. Также S2 Pro предлагает съёмный D-Pad и RGB-подсветку стиков без дрифта.

Предзаказ уже открыт — цены стартуют с $439 за Pocket S2 и $699 за S2 Pro. Старт поставок ожидается в конце июля.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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#портативная консоль
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