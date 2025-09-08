Ayaneo раскрыла процессор KONKR Pocket Fit Elite — это будет бюджетный аналог Steam Deck на Snapdragon

Главной особенностью устройства стал процессор Snapdragon 8 Elite — это уже вторая портативка на Android с этим чипсетом. Базовый Konkr Pocket Fit получит Snapdragon G3 Gen 3, а версия Elite — более мощный Snapdragon 8 Elite.

Konkr Pocket Fit Elite будет доступен в четырёх конфигурациях:

8/128 ГБ — от $269 (розничная цена $329);

12/256 ГБ — от $339 (розница $399);

16/512 ГБ — от $389 (розница $459);

24 ГБ / 1 ТБ — от $499 (розница $549).

Устройство поддерживает карты microSD для расширения памяти. Доступны три цвета: Mystic Black, Snow White и Dragon Yellow, но базовая версия ограничена только чёрным.