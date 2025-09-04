AYANEO затизерила «народную» ретро-портативку Pocket AIR Mini

В отличие от привычных премиальных устройств бренда, эта модель нацелена на доступный сегмент и может составить конкуренцию Retroid Pocket Mini V2.

Pocket AIR Mini выполнена в горизонтальном форм-факторе с крестовиной сверху, что подчёркивает её ориентацию на ретро-игры. По дизайну новинка сохраняет фирменный стиль AYANEO, но при этом должна быть заметно дешевле прежних моделей.