Бабушка прошла одну из самых длинных консольных игр за месяц

Пользователь mitlerischris новостного социального ресурса Reddit поделился радостью — его бабушка, наконец-то, прошла всю игру The Legend of Zelda: Twilight Princess.

В качестве доказательства он приложил скриншот с итоговой статистикой прохождения. Как оказалось, у бабули ушло на на всё про всё 755 часов, что конвертируется чуть более чем в 31 день чистого времени.

Как отметил пользователь, бабушка на самом не является заядлым геймером, а просто любит эту серию и часто играет в неё. На всё прохождение The Legend of Zelda: Twilight Princess в реальном мире у бабушки ушло 11 лет.

В своём хобби бабуля весьма упорна. Однажды она застряла в прохождении и даже написала в Nintendo. В компании ей ответили и прислали физическую карту локации, чтобы бабуля смогла осилить сложный участок. Как раз после этого случая внук подарил ей приставку Nintendo Wii с The Legend of Zelda: Twilight Princess и одиннадцатилетняя эпопея началась.