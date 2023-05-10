Бан Xbox ничему не научил: россияне продолжили скупать игровые консоли

Супермаркет Ozon сообщил, что в первом квартале 2023 года продажи консолей PlayStation, Xbox и Nintendo выросли в 2,8 раза, а средняя стоимость приставок увеличилась на 24%. А в сети «М.Видео-Эльдорадо» востребованность консолей объяснили появлением в магазинах таких новинок, как PlayStation VR2 и подобных.

Как отметил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, возобновившийся спрос на консоли обусловлен успешными поставками электроники по параллельному импорту.

При этом недавно россияне не могли зайти в свои аккаунты на приставках Xbox. На экране появлялось сообщение, что сервис недоступен в их регионе. Причём проблемы наблюдались на консолях, приобретённых за рубежом. И гарантий, что такое явление не станет постоянным, не даст никто.