Battlefield 5 сделали временно бесплатным и доступным к покупке со скидкой -90%

Игру действительно раздают бесплатно, правда, до конца ближайших выходных. Также для любителей подобных продуктов предусмотрена скидка -90%. Акция, в рамках которой можно приобрести полное издание игры по этой скидке, продлится до 8 сентября текущего года.

Напомним, Battlefield 5 — игра о Второй мировой войне.