Battlefield 6 побила рекорд продаж легендарной Bad Company 2 всего за пару дней

По данным аналитической компании Alinea Analytics, игра разошлась тиражом 6,5 млн копий за первые дни, что принесло разработчикам около $350 млн выручки.

Более половины продаж пришлись на ПК-версию: в пиковый момент число активных пользователей на Steam превысило 2,5 млн. Эти данные пока не подтверждены официально компанией EA, но эксперты считают их достаточно точными.

Если цифры подтвердятся, Battlefield 6 станет самой быстро продаваемой игрой в серии, обогнав Battlefield 3, которая в своё время достигла отметки в 5 млн копий за первую неделю. Более того, новинка уже обошла по продажам девять предыдущих игр франшизы, включая Bad Company 2, проданную тиражом 6,54 млн.