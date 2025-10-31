Battlefield 6 получила радио с музыкой, но часть треков лишь за деньги

Battlefield 6 получила радио с музыкой, но часть треков лишь за деньгиНеоднозначное решение с платной подпиской на музыку
Однако доступ к контенту разделён: базовые «общие радиостанции» бесплатны, а часть музыкальных треков — только для обладателей платного пропуска Battlefield Pro.
Подписка стоимостью $25 открывает специальный плейлист BF Pro Radio, куда вошли хиты Limp Bizkit, Pantera, Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre и других известных исполнителей.
Не все игроки приняли нововведение положительно: в соцсетях появились жалобы на то, что даже музыка теперь частично уходит «под подписку».
Впрочем, часть сообщества отнеслась с пониманием, отмечая, что лицензирование треков для игр — процесс дорогой и сложный.
Вдобавок EA запустила официальный плейлист Battlefield в Spotify с тематической подборкой треков. Напомним, Battlefield 6 вышла 10 октября, а первый сезон и режим RedSec стартовали 28 октября вместе с обновлением 1.1.1.0.