Battlefield 6 получила радио с музыкой, но часть треков лишь за деньги

Однако доступ к контенту разделён: базовые «общие радиостанции» бесплатны, а часть музыкальных треков — только для обладателей платного пропуска Battlefield Pro.

Подписка стоимостью $25 открывает специальный плейлист BF Pro Radio, куда вошли хиты Limp Bizkit, Pantera, Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre и других известных исполнителей.

Не все игроки приняли нововведение положительно: в соцсетях появились жалобы на то, что даже музыка теперь частично уходит «под подписку».