Игры
Опубликовано 31 октября 2025, 18:00
1 мин.

Battlefield 6 получила радио с музыкой, но часть треков лишь за деньги

Неоднозначное решение с платной подпиской на музыку
Компания EA добавила в Battlefield 6 и режим RedSec новую функцию — встроенное радио с музыкой, которое можно слушать во время езды на транспорте.
Battlefield 6 получила радио с музыкой, но часть треков лишь за деньги
© EA

Однако доступ к контенту разделён: базовые «общие радиостанции» бесплатны, а часть музыкальных треков — только для обладателей платного пропуска Battlefield Pro.

Подписка стоимостью $25 открывает специальный плейлист BF Pro Radio, куда вошли хиты Limp Bizkit, Pantera, Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre и других известных исполнителей.

Не все игроки приняли нововведение положительно: в соцсетях появились жалобы на то, что даже музыка теперь частично уходит «под подписку».

Battlefield 6 получила радио с музыкой, но часть треков лишь за деньги
© EA

Впрочем, часть сообщества отнеслась с пониманием, отмечая, что лицензирование треков для игр — процесс дорогой и сложный.

Вдобавок EA запустила официальный плейлист Battlefield в Spotify с тематической подборкой треков. Напомним, Battlefield 6 вышла 10 октября, а первый сезон и режим RedSec стартовали 28 октября вместе с обновлением 1.1.1.0.

Источник:EA
Автор:Булат Кармак
Теги:
#BATTLEFIELD
,
#Spotify
,
#игры