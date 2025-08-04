Battlefield 6 получит поддержку апскейлеров DLSS, FSR и XeSS уже на старте

Это отличная новость для игроков на ПК, особенно на фоне всё более требовательной графики в современных шутерах. По данным Intel, игра будет поддерживать их новейшую технологию XeSS 2, включая не только апскейлинг, но и генерацию кадров, а также режим низкой задержки.

На опубликованном видео с настройками графики были заметны четыре опции — XeSS, Off и ещё две неактивные, которые, по всей видимости, предназначены для DLSS и FSR.