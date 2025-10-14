Battlefield 6 протестировали на 15 видеокартах — лучшей стала Radeon RX 9070 XT

Абсолютным лидером теста стала Radeon RX 9070 XT — она показала более 4K@60fps, почти 100 fps в 1440p и около 140 fps в 1080p, став самой универсальной видеокартой по соотношению цены и производительности.

В массовом сегменте лучшей признана Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, обеспечивающая стабильные 70 fps в FullHD. Среди моделей среднего уровня выделилась GeForce RTX 5070, выдающая 80 fps в QHD и более 60 fps в 4K при сниженных настройках.