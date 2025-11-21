Battlefield 6 станет бесплатной с 25 ноября по 2 декабря для всех желающих

Это часть стратегии по наращиванию аудитории шутера, который стремится выйти на 100 млн игроков. В рамках бесплатного периода пользователи получат доступ не ко всей игре, а к ограниченному набору контента.

В него войдут три карты — Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields, а также пять режимов, включая Conquest, Breakthrough, Sabotage и Team Deathmatch. Пятый режим разработчики раскроют позже.

Промо стартует вскоре после крупного обновления Battlefield 6, которое исправило давние проблемы: улучшило прогрессию, упростило задания, переработало отклонение пуль и исправило ряд багов техники. Также игра получила новые карты и оружие в рамках первого сезона.

Акция должна помочь привлечь новых игроков именно в момент, когда Battlefield 6 впервые ощущается как полноценная «версия 1.0».