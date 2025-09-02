Battlefield 6 все-таки получит «Королевскую битву» — в сеть утекло видео с тестом режима

О возможности появления баттл рояля в серии говорили еще в начале 2024 года. Тогда инсайдер Том Хендерсон предсказал не только релиз Battlefield 6 в октябре 2025-го, но и наличие «Королевской битвы».

Однако Electronic Arts при анонсе ограничилась лишь классическими режимами, а позже инсайдеры заявили, что новый боевой режим к запуску готов не будет.

Теперь сомнений почти не осталось: упоминания режима нашли датамайнеры в файлах игры, а Battlefield Labs намекнули на его скорое появление в тестовой программе.

Судя по свежему видео, тестирование действительно идет, а полноценный запуск «Королевской битвы» состоится уже после релиза.

Для EA это ключевой шаг: именно F2P-режим может помочь приблизиться к амбициозной цели — 100 млн игроков, конкурируя с Warzone, Apex Legends и Fortnite.