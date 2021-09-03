Battlefield для смартфонов обнаружили в магазине приложений Google Play

Так, судя по всему, отличительной особенностью игры должно стать разрушаемое окружение. Вместе с тем игрокам будет предложено несколько игровых режимов и настраиваемые классы с уникальными персонажами-героями.

Разработчики также отметили, что в мобильной Battlefield игроков «ждут сумасшедшие ситуации и зрелищные взрывы, которыми славится Battlefield». В числе таких ситуаций перечисляются «обгон падающей башни на квадроцикле, прыжок с парашютом со здания при стрельбе из гранатомёта и закапывание врагов под обломками здания».