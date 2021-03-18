Battlefield, FIFA 21 и другие игры продаются со скидками до 90%

Так, известный футбольный симулятор FIFA 21 можно купить за полцены - 29,99 долларов. В то же время, шутер от первого лица Battlefield 1 продается с 60% скидкой. Со скидкой 85%, то есть всего за 4,49 долларов, можно ухватить ролевую игру с элементами стелс-экшена Deus Ex: Mankind Divided.