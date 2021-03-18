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Battlefield, FIFA 21 и другие игры продаются со скидками до 90%
До 23 марта
В онлайн-магазине Microsoft новая распродажа. В ее рамках Battlefield, FIFA 21 и другие популярные игры продаются со скидками до 90%.
Так, известный футбольный симулятор FIFA 21 можно купить за полцены - 29,99 долларов. В то же время, шутер от первого лица Battlefield 1 продается с 60% скидкой. Со скидкой 85%, то есть всего за 4,49 долларов, можно ухватить ролевую игру с элементами стелс-экшена Deus Ex: Mankind Divided.
Стоимость прошлогодней новинки Marvel’s Avengers, в свою очередь, упала на 50%. Таким образом купить ее предлагается за 29,99 долларов. С большими скидками также продаются такие хиты, как Life is Strange 2, Just Cause 4: Reloaded, Final Fantasy XV: Royal Edition и прочие. Ознакомиться с полным списком участвующих в распродаже игр можно по этой ссылке.