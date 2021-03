Battlefield, FIFA 21 и другие игры продаются со скидками до 90%

Стоимость прошлогодней новинки Marvel’s Avengers, в свою очередь, упала на 50%. Таким образом купить ее предлагается за 29,99 долларов. С большими скидками также продаются такие хиты, как Life is Strange 2, Just Cause 4: Reloaded, Final Fantasy XV: Royal Edition и прочие. Ознакомиться с полным списком участвующих в распродаже игр можно по этой ссылке.