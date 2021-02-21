Игры
Сегодня в 12:35
Battlefield, FIFA, The Sims и другие игры EA продаются с большими скидками
Распродажа закончится завтра
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу. В ней с большими скидками продаются Battlefield, FIFA, The Sims и другие игры EA.
Так, игру про звездный войны STAR WARS Jedi: Fallen Order можно купить за полцены. Действия в тайтле разворачиваются после событий фильма «Эпизод III — Месть ситхов». Играть предстоит за джедая-падавана, которому удалось избежать уничтожения по Приказу 66.
Всего за 374 рубля можно приобрести культовый симулятор жизни The Sims 4. Со скидками до 76% предлагаются различные дополнения к игре.
Стоимость Battlefield 1 Revolution, в свою очередь, упала с 2 499 рублей до 624 рублей.
Распродажа закончится уже завтра. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в ней, можно по этой ссылке.