Battlefield, FIFA, The Sims и другие игры EA продаются с большими скидками

Так, игру про звездный войны STAR WARS Jedi: Fallen Order можно купить за полцены. Действия в тайтле разворачиваются после событий фильма «Эпизод III — Месть ситхов». Играть предстоит за джедая-падавана, которому удалось избежать уничтожения по Приказу 66.