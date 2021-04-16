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Battlefield и другие шутеры Electronic Arts продаются со скидками до 78%
До 26 апреля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, в рамках которой Battlefield и другие шутеры Electronic Arts продаются со скидками до 78%.
Так, тайтл Battlefield 1 Revolution можно ухватить за 749 рублей вместо прежних 2 499. Стоимость Battlefield 4, в свою очередь, упала с 2 299 рублей до 624. А за 1 895 рублей вместо 8 497 можно купить набор Battlefield Bundle, в составе которого Battlefield 4 Premium Edition, Battlefield 1 Revolution и Battlefield 5.
А всего за 349 рублей доступен шутер Titanfall 2: Ultimate Edition. Напомним, что в обычное время его продают за 1 399 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, доступными со скидками в рамках распродажи, можно по этой ссылке.