Battlefield, Star Wars Battlefront и другие игры получили поддержку 120 Гц для Xbox

Всего в список поддерживающих 120 Гц игр от Electronic Arts вошло 13 тайтлов: Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 5, Mirror's Edge Catalyst, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Plants vs. Zombies: Garden Warfare, Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, Star Wars Battlefront, Star Wars Battlefront II, Titanfall, Titanfall 2 и Unravel 2. В то же время, игра Sea of Solitude получила поддержку 60 Гц.

Установить соответствующее обновление владельцы подписки Xbox Game Pass Ultimate могут через EA Play.