Белорусские геймеры не смогут больше покупать игры в магазине Epic Games

Как отмечают многие пользователи, которые столкнулись с этой ситуацией, возможность покупки игр внезапно исчезла, и при попытке приобретения появляется сообщение: «Сожалеем, но с вашей учётной записи нельзя совершать покупки». И когда эта ситуация будет исправлена, неизвестно.

Как отмечается, поскольку Белоруссия с августа 2021 года находится под американскими санкциями, ничего удивительного в том, что появляются какие-либо ограничения, нет. Это касается и покупок игр в Epic Games. При этом бесплатные раздачи игр для белорусских геймеров остаются доступными.