Бессмертная классика стала лучше: вышел новый графический патч для S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

21:58, 31 декабря 2022
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Бессмертная классика стала лучше: вышел новый графический патч для S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of ChernobylЕго выпустил геймер
Геймер под ником Andrey0007 опубликовал модификацию для игры S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl.
Фото: Moddb.com
Мод содержит 4 тысячи текстур в высоком разрешении. При этом энтузиаст объяснил, какие видеокарта и диск нужны для нормального отображения текстур.
По словам Andrey0007, для корректной работы мода нужны видеокарта GTX 1050 или выше и SSD-накопитель. Другие устройства вряд ли обеспечат нормальную скорость и качество кадра.
Мод для игры доступен на сайте Mod DB