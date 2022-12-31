Бессмертная классика стала лучше: вышел новый графический патч для S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Мод содержит 4 тысячи текстур в высоком разрешении. При этом энтузиаст объяснил, какие видеокарта и диск нужны для нормального отображения текстур.

По словам Andrey0007, для корректной работы мода нужны видеокарта GTX 1050 или выше и SSD-накопитель. Другие устройства вряд ли обеспечат нормальную скорость и качество кадра.

Мод для игры доступен на сайте Mod DB