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Библиотека Steam получила совершенно новый дизайн
Теперь доступ к обновлению появился у самого широкого круга лиц
Еще в марте появилась первая информация о том, что Valve намерена провести редизайн библиотеки Steam в соответствии с тем годом, в котором мы сейчас живем. В дальнейшем слухи лишь подтвердились, после чего начался период бета-тестирования. И вот, наконец-то, нововведение стало доступно по умолчанию абсолютно всем пользователям.
По словам разработчиков, основной идеей, которая легла в создание редизайна, стала мысль о повышении удобства пользователей и интерактивности. Теперь не нужно кликать по многу раз для перехода по интересующим разделам и меню — все нужные элементы расположились в крайне удобных вкладках.
Другой интересной особенностью нового дизайна библиотеки игр является “гигантизм” — если раньше пользователь был вынужден щуриться, чтобы увидеть все мелкие надписи, то теперь для поиска и запуска игр можно пользоваться местным аналогом “плиток” в Windows 8 от Microsoft.