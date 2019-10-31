Библиотека Steam получила совершенно новый дизайн

Еще в марте появилась первая информация о том, что Valve намерена провести редизайн библиотеки Steam в соответствии с тем годом, в котором мы сейчас живем. В дальнейшем слухи лишь подтвердились, после чего начался период бета-тестирования. И вот, наконец-то, нововведение стало доступно по умолчанию абсолютно всем пользователям.