BioShock и другие игры продают со скидками до 95%

Так, BioShock 2 Remastered, продается с 74% скидкой. Напомним, что в обычное время игру отдают за 419 рублей, тогда как сейчас она доступна за 109.

Стоимость BioShock Remastered, в свою очередь, также упала на 74% — с 419 до 109 рублей.