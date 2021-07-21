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BioShock и другие игры продают со скидками до 95%До 25 июля
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил очередную распродажу. В ней участвует серия игр BioShock, а размер максимальной скидки достигает 95%.
Так, BioShock 2 Remastered, продается с 74% скидкой. Напомним, что в обычное время игру отдают за 419 рублей, тогда как сейчас она доступна за 109.
Стоимость BioShock Remastered, в свою очередь, также упала на 74% — с 419 до 109 рублей.
Распродажа завершится через 4 дня. Посмотреть все игры, которые в ней участвуют, можно перейдя по этой ссылке.
Напомним, что прямо сейчас в онлайн-магазине PlayStation стартовала распродажа игр с большими скидками. Например новейший футбольный симулятор FIFA 2021 для PlayStation 4 продают со скидкой 79%.