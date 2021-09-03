BioShock и другие популярные игры продают с большими скидками

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Сегодня в 16:22
BioShock и другие популярные игры продают с большими скидкамиДо 80%
Российский ритейлер “Эльдорадо” распродает популярные компьютерные игры с большими скидками. В ассортименте можно найти BioShock, XCOM, NFS и прочие тайтлы.
Так, купить цифровую версию BioShock: The Collection предлагается за 360 рублей вместо исходных 1 799.
Сэкономить 1 649 рублей, в свою очередь, можно на покупке Borderlands 3 Super. Deluxe Edition. Так, если ранее игра продавалась за 2 999 рублей, то сейчас она доступна за 1 350.
Хардкорная игра Dark Souls III - Deluxe Edition продается за 750 рублей вместо прежних 2 998, в то время как стоимость XCOM 2 - Collection упала с 2 899 рублей до 580.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.