BioShock, Mafia и другие игры издателя 2K продаются с большими скидками

Акция затронула популярный шутер BioShock Infinite, в котором главному герою необходимо отыскать загадочную девушку Элизабет, а также раскрыть мрачную тайну летающего города Колумбия. Если в обычное время стоимость игры составляет порядка 2019 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 509 рублей.