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Сегодня 13:02
BioShock, Mafia и другие игры издателя 2K продаются с большими скидками
Скидки до 80%
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил очередную акцию, в рамках которой BioShock, Mafia и другие игры издателя 2K продаются с большими скидками.
Акция затронула популярный шутер BioShock Infinite, в котором главному герою необходимо отыскать загадочную девушку Элизабет, а также раскрыть мрачную тайну летающего города Колумбия. Если в обычное время стоимость игры составляет порядка 2019 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 509 рублей.
А с 75% скидкой можно приобрести приключенческий боевик и шутера с видом от третьего лица Mafia III. Напомним, что ранее игра продавалась за 1999 рублей, а в рамках распродажи ее стоимость упала до 499 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и закончится уже завтра. Ознакомиться с полным ассортиментом игр издательства 2K, которые продаются по сниженным ценам, можно по этой ссылке.