Благодаря судам между Sony и Microsoft стали известны сроки выхода PlayStation 6

В ходе множественных судебных процессов юристы Sony настаивали на том, что в случае, если Microsoft приобретёт Activision Blizzard, пользователи PlayStation могут потерять доступ к Call of Duty и другим играм разработчика. И этом может случиться к тому времени, когда Sony выпустит консоль следующего поколения — PlayStation 6.

Это не прямое указание на новую модель, говорится именно о «следующем поколении». По мнению журналистов, это прямое указание на PS 6. Конкретной даты нет, речь идёт о 2027-2028 годах. По предложениям Sony, в это время для игроков PS может исчезнуть доступ к продуктам Microsoft.