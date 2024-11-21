Blizzard допустила выход World of Warcraft 2

После выхода дополнения The War Within в августе 2024 года, игроки уже с нетерпением ждут Midnight, анонс которого запланирован на лето 2025 года. Несмотря на это, многие считают, что игра нуждается в обновлении графики и боевой системы.

Вопрос о создании World of Warcraft 2 неоднократно обсуждался в игровом сообществе. Во время недавнего интервью с Ионом Хаззикостасом, директором игры, журналисты GamesRadar прямо спросили о возможности выпуска сиквела. На удивление фанатов, он не стал полностью отрицать эту идею:

«Теоретически, в далеком будущем, возможно, мы серьезно рассмотрим этот вопрос», — отметил Хаззикостас.

Однако он подчеркнул, что на данный момент World of Warcraft продолжает активно развиваться: «Когда у нас есть столь яркий и многомиллионный мир, наша главная задача — предоставлять игрокам качественный контент, который отвечает их ожиданиям».

Таким образом, Blizzard не исключает возможность выпуска WoW 2, но пока сосредоточена на поддержке текущей версии игры.