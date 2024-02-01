Блогер: экран Steam Deck OLED выгорает через 750 часов работы

The Phawx включил консоль на отображение одного и того же изображения в течение 750 часов, в ходе которых яркость подсветки менялась с 400 до 1000 нит, режим отображения — между SDR и HDR. Визуально матрица осталась неповреждённой, но при увеличении яркости в разных областях дисплея потускнели пиксели, которые подверглись самой большой нагрузке. В результате в местах повреждения пикселей начали появляться остаточные изображения. А при воспроизведении HDR-контента проблема проявлялась наиболее выражено.