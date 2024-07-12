Блогер показал, как можно играть в Xbox-игры без самой консоли и даже ПК

Автор YouTube-канала ETA PRIME решил проверить это утверждение, используя Amazon Fire TV Stick 4K Max.

Официальная позиция редмондцев такая: чтобы играть, достаточно иметь подписку Game Pass, контроллер, скоростное интернет-соединение и экран.

После подключения медиаплеера к телевизору и запуска приложения Xbox, пользователю открывается доступ к каталогу игр через интерфейс, похожий на интерфейс самой консоли.

ETA PRIME протестировал сервис Xbox Cloud Gaming, который пока находится в бета-версии и недоступен в некоторых странах.

Он отметил, что иногда приходится ждать подключения к серверам, а в игре Forza Horizon 5 были заметны задержки при входе в меню. Однако, игры в целом работали стабильно, несмотря на небольшие задержки ввода.

Таким образом, Microsoft не лукавила, заявляя, что Xbox-игры доступны даже без специальных игровых устройств.