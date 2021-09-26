Блогера заблокировали за просмотр статей Википедии в прямом эфире

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Блогера заблокировали за просмотр статей Википедии в прямом эфиреИ за показ неподобающего контента во время стрима
Одного из пользователей стримингового сервиса Twitch заблокировали во время скоростного перехода от одной статьи в Википедии к другой, о чём он вёл стрим. На языке геймеров это называется спидран.
Блогера и стримера Twitch Брэндона Юинга заблокировали за спидраны переходов между статьями в Википедии. Дело в неверно выбранной тематике одного из текстов. Блогер хотел засечь время, за которое сможет перейти от статьи о Дональде Трампе к статье об эректильной дисфункции, после которой ему и «прилетел» бан. В медицинской статье изображены половые органы, что запрещено правилами Twitch.
В итоге прямо во время просмотра Википедии, чтением это трудно назвать, аккаунт блогера оказался временно заблокирован.