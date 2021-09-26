Блогера заблокировали за просмотр статей Википедии в прямом эфире

Блогера и стримера Twitch Брэндона Юинга заблокировали за спидраны переходов между статьями в Википедии. Дело в неверно выбранной тематике одного из текстов. Блогер хотел засечь время, за которое сможет перейти от статьи о Дональде Трампе к статье об эректильной дисфункции, после которой ему и «прилетел» бан. В медицинской статье изображены половые органы, что запрещено правилами Twitch.

В итоге прямо во время просмотра Википедии, чтением это трудно назвать, аккаунт блогера оказался временно заблокирован.